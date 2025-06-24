Antalya'da 25 Yaşındaki Genç Kayboldu

Antalya'nın Serik ilçesinde dün sabah otomobiliyle evden çıkan 25 yaşındaki genç sırra kadem bastı.

Edinilen bilgiye göre, Serik ilçesine bağlı Abdurrahmanlar Mahallesi'nde yaşayan Kerim Bahar (25), dün sabah saatlerinde 32 FL 501 plakalı lacivert renkli otomobiliyle evden çıktı. Bir daha kendisinden haber alınamayan Kerim Bahar için ailesi jandarma karakoluna giderek kayıp başvurusunda bulundu. Ekipler, kayıp gencin bulunması için çalışma başlattı. - ANTALYA