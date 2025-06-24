Antalya'da 25 Yaşındaki Genç Kayboldu
Serik ilçesinde evinden çıkan 25 yaşındaki Kerim Bahar'dan bir daha haber alınamadı. Ailesi, jandarma karakoluna giderek kayıp başvurusunda bulundu ve ekipler, genci bulmak için çalışma başlattı.
Antalya'nın Serik ilçesinde dün sabah otomobiliyle evden çıkan 25 yaşındaki genç sırra kadem bastı.
Edinilen bilgiye göre, Serik ilçesine bağlı Abdurrahmanlar Mahallesi'nde yaşayan Kerim Bahar (25), dün sabah saatlerinde 32 FL 501 plakalı lacivert renkli otomobiliyle evden çıktı. Bir daha kendisinden haber alınamayan Kerim Bahar için ailesi jandarma karakoluna giderek kayıp başvurusunda bulundu. Ekipler, kayıp gencin bulunması için çalışma başlattı. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa