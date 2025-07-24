Antalya'da 236 Suçlu Yakalandı

Antalya'da 236 Suçlu Yakalandı
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Antalya'da Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yürütülen operasyonda 72 saatte aranan 236 kişi yakalandı. Yakalananlar arasında 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 4 kişi de bulunuyor.

Antalya'da Jandarma Dedektifleri olarak bilinen Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından son 72 saatte yürütülen çalışmalar sonucunda, çeşitli suçlardan aranan toplam 236 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edildi. Yakalananlar arasında 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi de yer aldı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı, suçların önlenmesi ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. JASAT'ın çalışmaları neticesinde, farklı suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda kişi tespit edilerek operasyonla gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde, şüphelilerden 4'ünün 10 yıl ve üzeri, 19'unun 5 ila 10 yıl arası, 47'sinin ise 0 ila 5 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Diğer şüphelilerin ise çeşitli suçlardan ifadeye yönelik ya da yakalama kararıyla arandığı tespit edildi.

Gözaltına alınan 236 kişi, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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