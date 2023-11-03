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Antalya'da 232 Aranan Şüpheli Yakalandı

Antalya'da kent merkezi ve ilçelerinde çeşitli suçlardan aranan 232 kişi yakalandı. Operasyon kapsamında 21 ruhsatsız silah ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 44 kişi tutuklandı.