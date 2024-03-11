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Antalya'da 220 şüpheli suçlu yakalandı

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Antalya'da, aralarında cinayet, hırsızlık, dolandırıcılık gibi suçlardan aranan 220 şüpheli yakalandı. Operasyonlara 162 polis memuru katıldı.

Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 220 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü adli Makamlarca haklarında yakalama emri bulunan 'Asayiş ve Diğer Suçlardan Aranan Şahıslar'ın yakalanmasına yönelik 162 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi.

Aralarında, "Adam öldürme, kasten yaralama, yağma, hırsızlık, dolandırıcılık, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, işyeri konut dokunulmazlığını ihlal etme, silahla tehdit, hakaret, mala zarar verme, görevi yaptırmamak için direnme, taksirle yaralama, ölüme neden olma, cinsel saldırı, resmi belgede sahtecilik, uyuşturucu madde ticareti' suçlarından arananların bulunduğu, kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 105 olmak üzere toplam 220 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Antalya Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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