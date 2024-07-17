Antalya'da 220 suç kaydı bulunan şahıs yakalandı

Antalya'da 220 adet suç kaydı ve 177 ayrı dosyadan aranması bulunan S.Y. isimli şahıs, yakalanarak gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda; Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube JASAT Timleri ve Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, 220 adet suç kaydı ve 177 ayrı dosyadan aranması bulunan S.Y. isimli şahıs yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. - ANTALYA