Antalya'da 22 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G. isimli şahsı operasyonla yakaladı. Şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Antalya'da hakkında 22 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, düzenlenen operasyonla yakalanıp cezaevine teslim edildi.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında 22 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G. isimli şahsı, düzenledikleri operasyonla yakaladı. M.G., işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ANTALYA