Antalya'da 22 milyon lira bedelle satışta olan tarihi binadaki yangın geceyi aydınlattı 15 yıldır satılamayan binanın küle döndüğü yangın 2 saatte güçlükle söndürüldü Barbaros Mahallesi Muhtarı Mehmet Gözübüyük: " Bu binalara sahip çıkılması gerekir, bir ev 15 yıl satılamıyorsa bir sebebi...

Antalya'da 22 milyon lira bedelle satışta olan tarihi binadaki yangın geceyi aydınlattı

15 yıldır satılamayan binanın küle döndüğü yangın 2 saatte güçlükle söndürüldü

Barbaros Mahallesi Muhtarı Mehmet Gözübüyük:

" Bu binalara sahip çıkılması gerekir, bir ev 15 yıl satılamıyorsa bir sebebi vardır"

ANTALYA - Antalya'da satılık ilanı bulunan bir tarihi bina alev alev yandı. Alevleri adeta geceyi aydınlatan yangın 2 saatte söndürülürken, mahalle muhtarı ise evin 15 yıldır satılamadığını belirterek buna benzer evlerinin satışının uzamasına isyan etti.

Yangın, saat 01.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kaleiçi Barbaros Mahallesi Hamit Efendi sokakta yer alan 2 katlı kullanılmayan ahşap ve kerpiç evde çıktı. Alınan bilgiye göre; tarihi evden duman ve alevlerin yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Evin kerpiç ve ahşap olmasından dolayı alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Diğer taraftan sokağın dar olmasından dolayı ekipler yangına müdahale etmekte zorlandı. Bunun üzerine ekipler tarafından uzun hortumlar çekildi. Ekipler yangını söndürmek için seferber oldu. Çıkan alevler ise geceyi aydınlattı. Yangın iki saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

Çıkış nedeni belli olmayan yangınla ilgili polis ve itfaiye ekipleri inceleme başlattı.

"Bir ev normal fiyatında satılsa en geç 1 yılda satılır"

Yangının boyutu ise sabah ortaya çıktı. Tarihi binanın kullanılamaz hale geldiği görüldü. Yangının gece saatlerinde çıktığını belirten Barbaros Mahallesi Muhtarı Mehmet Gözübüyük "Bu bina 15 yıldır boştu, sahipleri kendi aralarında anlaşamıyor. Normal değerin üzerinde fiyat istenince satılmıyor. Buna benzer olaylar yaşanıyor. Bu binalara sahip çıkılması gerekir, bir ev 15 yıl satılamıyorsa bir sebebi vardır. Bir ev normal fiyatında satılsa en geç 1 yılda satılır. Mesele değeri bin TL ise 2 bin TL istiyorlar. Ev boş olunca evsiz kişiler gelerek mesken ediniyor. 15 yıldır bu bina satılık. Buna benzer mahallemizde 5-6 tane daha bina var" dedi.