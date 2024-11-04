Antalya'da 214 Aranan Şahıs Yakalandı

Antalya'da Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından son 72 saatte 214 aranan şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla, Jandarma Dedektifleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), aranan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında sonra 72 saatte, farklı suçlardan aranmakta olan 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 5 şüpheli, 5-10 yıl arası hapis cezası bulanan 6 şüpheli, 0-5 yıl hapis cezası bulunan 29 şüpheli başta olmak üzere toplam 214 şüpheli şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi. - ANTALYA