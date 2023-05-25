Antalya'da 2022 yılında 10 bin 123 ölümlü yaralanmalı trafik kazası meydana geldi

Türkiye'de karayolu ağında 2022 yılında toplam 1 milyon 232 bin 957 adet trafik kazası meydana geldi.

Türkiye'de karayolu ağında 2022 yılında toplam 1 milyon 232 bin 957 adet trafik kazası meydana geldi. Turizm kenti Antalya'da ise 10 bin 123 ölümlü yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Trafik kazalarında ölenler ve yaralananlar cinsiyetlerine göre incelendiğinde ise ölenlerin yüzde 76,7'sini erkekler oluşturdu.

TUİK, 2022 yılı karayolu trafik kaza istatistiklerini paylaştı. Buna göre Türkiye'de karayolu ağında 2022 yılında toplam 1 milyon 232 bin 957 adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 1 milyon 35 bin 696 adedi maddi hasarlı, 197 bin 261 adedi ise ölümlü yaralanmalı trafik kazasıdır. Yıl içerisinde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 82,5'i yerleşim yeri içinde yüzde 17,5'i ise yerleşim yeri dışında meydana geldi.

Trafik kazalarında 5 bin 229 kişi hayatını kaybederken 288 bin 696 kişi yaralandı

Türkiye'de 2022 yılında meydana gelen 197 bin 261 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası sonucunda 2 bin 282 kişi kaza yerinde, 2 bin 947 kişi ise yaralanıp sağlık kuruluşlarına sevk edildikten sonra kazanın sebep ve tesiriyle 30 gün içinde hayatını kaybetti.

Trafik kazalarındaki toplam ölü sayısı bir önceki yıla göre yüzde 2,5 azaldı

Türkiye'de 2022 yılında bir önceki yıla göre trafikteki motorlu kara taşıtı sayısı yüzde 4,9 artarken, toplam kaza sayısı yüzde 3,9, ölümlü yaralanmalı kaza sayısı yüzde 4,9, maddi hasarlı kaza sayısı yüzde 3,7 ve yaralı sayısı yüzde 5,1 arttı. Toplam ölü sayısı ise yüzde 2,5 azaldı.

Trafik kazalarında ölenlerin yüzde 44,9'unu sürücüler oluşturdu

Ülkemiz karayolu ağında 2022 yılında gerçekleşen trafik kazalarında ölen kişilerin yüzde 44,9'u sürücü, yüzde 31,8'i yolcu, yüzde 23,3'ü ise yayadır. Trafik kazalarında ölenler ve yaralananlar cinsiyetlerine göre incelendiğinde ise ölenlerin yüzde 76,7'sinin erkek, yüzde 23,3'ünün kadın, yaralananların ise yüzde 69,4'ünün erkek, yüzde 30,6'sının kadın olduğu görüldü.

Kazaya neden olan kusurlar içinde sürücü kusurları yüzde 86,8 ile ilk sıradadır

Türkiye'de 2022 yılında ölümlü yaralanmalı trafik kazasına neden olan toplam 235 bin 176 kusura bakıldığında kusurların yüzde 86,8'inin sürücü, yüzde 9,5'inin yaya, yüzde 2,1'inin taşıt, yüzde 1,2'sinin yolcu ve yüzde 0,4'ünün yol kaynaklı olduğu görüldü.

Ölümlerin yüzde 54,9'u tek araçlı kazalarda oluştu

Kazaya karışan taşıt sayısına göre kazaların sonuçları değerlendirildiğinde, kaza sonucundaki ölümlerin yüzde 54,9'u tek araçlı, yüzde 39,2'si iki araçlı ve yüzde 5,9'u çok araçlı kazalarda meydana geldi. Yaralanmaların ise yüzde 51,6'sı iki araçlı, yüzde 41,5'i tek araçlı ve yüzde 6,9'u çok araçlı kazalarda oluştu. Ölümlü yaralanmalı kazaların yüzde 50,1'i iki araçlı, yüzde 44,3'ü tek araçlı ve yüzde 5,6'sı ise çok araçlı kazalardan oluştu.

Ölümlü yaralanmalı kazaların yüzde 66,9'u gündüz meydana geldi

Ülkemiz karayolu ağında 2022 yılında meydana gelen 197 bin 261 ölümlü yaralanmalı kazanın yüzde 66,9'u gündüz, yüzde 30,6'sı gece ve yüzde 2,5'i alacakaranlıkta oldu.

Antalya'da ise 2022 yılında 10 bin 123 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Isparta'da bin 270 Burdur'da bin 160 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. - ANTALYA