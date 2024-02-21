Antalya'da 200 Şüpheli Yakalandı
Antalya'da emniyet müdürlüğü birimlerince yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 200 şüpheli yakalandı. Arananlar arasında kasten yaralama, yağma, hırsızlık gibi suçlar bulunuyor.
Antalya'da emniyet müdürlüğü birimlerince adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik 75 ekip ve 176 personelin katılımıyla yapılan çalışmalarda 200 şüpheli yakalandı.
Aralarında; kasten yaralama, yağma, hırsızlık, dolandırıcılık, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, iş yeri/konut dokunulmazlığını ihlal etme, 6136 SKM, 5607 SKM, silahla tehdit, hakaret, mala zarar verme, görevi yaptırmamak için direnme, taksirle yaralama/ölüme neden olma, resmi belgede sahtecilik, uyuşturucu madde ticareti bulundurma/kullanma suçlarından arananların da bulunduğu çok sayıda kişi için harekete geçildi.
Çalışmalarda 10 yıl ile 20 yıl arası 3, 5 yıl ile 10 yıl arası 3, 2 ile 5 yıl arası 21, 2 yıl altı 48 şahıs olmak üzere kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 125 şüpheli ile birlikte toplam 200 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi. - ANTALYA