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Antalya'da 2 Milyon Lira Değerinde Kaçak Parfüm Ele Geçirildi

Antalya'da 2 Milyon Lira Değerinde Kaçak Parfüm Ele Geçirildi
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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, piyasa değeri 2 milyon Türk lirası olan 57 farklı markaya ait 1.745 adet kaçak parfüm ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 2 milyon Türk lirası değerinde 57 farklı markaya ait bin 745 adet kaçak parfüm ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Dün akşam saat 22.30 sıralarında Konyaaltı Devriye Ekipler Amirliğine bağlı ekipler, Akdeniz Bulvarı sahil bandında durumundan şüphelendikleri beyaz renkte bir minibüsü durdurdu. Minibüste yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 2 milyon Türk lirası olan 57 farklı markaya ait yaklaşık bin 745 adet piyasaya sürülmeye hazır kacak parfüm ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli H.B isimli şahıs gözaltına alınarak adli mercilere teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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