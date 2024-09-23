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Antalya'da 2 Katlı Ev Yangında Küle Döndü

Antalya'da 2 Katlı Ev Yangında Küle Döndü
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Korkuteli ilçesinde İsmail Erbil'e ait 2 katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, elektrik kaçağı nedeniyle çıktığı tahmin ediliyor ve ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev küle döndü.

Yangın, Korkuteli İmrahor Mahallesi Kasaplar mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İsmail Erbil'e ait 2 katlı evde yangın çıktı. Alevlerin bir anda evi sarması üzerinde durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 2 saatlik bir müdahale sonrası söndürdü.

Yangında can kaybı olmazken, ev tamamen yanarken kullanılamaz hale geldi.

İlk belirlemelere göre elektrik kaçağından çıktığı değerlendirilen yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Korkuteli antalya İtfaiye Erbil

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