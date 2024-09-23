Antalya'da 2 Katlı Ev Yangında Küle Döndü
Korkuteli ilçesinde İsmail Erbil'e ait 2 katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, elektrik kaçağı nedeniyle çıktığı tahmin ediliyor ve ev tamamen kullanılamaz hale geldi.
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev küle döndü.
Yangın, Korkuteli İmrahor Mahallesi Kasaplar mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İsmail Erbil'e ait 2 katlı evde yangın çıktı. Alevlerin bir anda evi sarması üzerinde durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 2 saatlik bir müdahale sonrası söndürdü.
Yangında can kaybı olmazken, ev tamamen yanarken kullanılamaz hale geldi.
İlk belirlemelere göre elektrik kaçağından çıktığı değerlendirilen yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA