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Antalya'da 19 farklı noktada 'şok' uygulama

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Antalya'da gerçekleştirilen 'şok' uygulamada 671 şahıs ve 214 aracı sorgulaması yapıldı.

Antalya'da gerçekleştirilen 'şok' uygulamada 671 şahıs ve 214 aracı sorgulaması yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelindeki 19 noktada; genel asayiş ve mevcut kamu düzeninin devamının sağlanması, terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi, şahsa ve mala karşı işlenen suçların faillerinin yakalanması, taşınması ve bulundurulması yasak olan her türlü maddenin ele geçirilmesi, suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahıs ve araçların yakalanması amacıyla eş zamanlı olarak 'Şok Uygulama' gerçekleştirdi.

161 personelin katıldığı uygulamada, 671 şahsın sorgulaması yapılırken, 214 araçta kontrol edildi. 10 araç sürücüsüne idari yaptırım uygulandı, 1 araç trafikten men edildi, 1 yoklama kaçağı şahsa gerekli tebliğ yapıldı.

Uygulamada bir miktar uyuşturucu madde de ele geçirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Tragger Antalya Güvenlik Uyuşturucu Trafik 3. Sayfa Haberler

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