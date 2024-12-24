Antalya'da 189 Aranan Şahıs Yakalandı

Antalya'da son 72 saatte 189 aranan şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri, suçluların yakalanması ve suçların önlenmesi amacıyla yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde son 72 saatte farklı suçlardan aranan toplam 189 şüpheliyi yakaladı. Aralarında, 10 yıl ve üzeri 3 kişi, 5-10 yıl arası 6 kişi ve 0-5 yıl hapis cezası bulunan 37 kişinin bulunduğu toplam 189 şüpheli yakalanarak adli makamlara teslim edildi. - ANTALYA