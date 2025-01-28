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Antalya'da 183 Aranan Şahıs Yakalandı

Antalya'da 183 Aranan Şahıs Yakalandı
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Antalya İl Jandarma Komutanlığı, son 3 günde farklı suçlardan aranan 183 şahsı yakalayarak adli makamlara teslim etti.

Antalya'da son 3 günde 183 aranan şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri, Jandarma Suç Araştırma Timlerinin (JASAT) asayiş ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda son 72 saatte, farklı suçlardan 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 2, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 9, 0-5 yıl hapis cezası bulunan 27 ve diğer aranması olan 145 şüpheli ile birlikte toplam 183 şüpheli şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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