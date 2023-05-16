Üye Girişi
Haberi Paylaş
Antalya'da 180 firari şahıs ile uyuşturucu ve kaçakçılık şüphelisi 53 şahıs yakalandı

Antalya'da 180 firari şahıs ile uyuşturucu ve kaçakçılık şüphelisi 53 şahıs yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Antalya'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 180 firari şahıs yakalandı, 37 uyuşturucu ve kaçakçılık olayına müdahale edilerek 53 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Antalya'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 180 firari şahıs yakalandı, 37 uyuşturucu ve kaçakçılık olayına müdahale edilerek 53 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ve bağlı İlçe Başsavcılıklarının talimatlarıyla Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde çalışma başlattı. Yapılan uygulamalarda, 180 firari şahıs yakalanırken, 37 uyuşturucu ve kaçakçılık olayına müdahale edilerek 53 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. - ANTALYA

Antalya Seçim Sonuçları
Antalya Yerel Seçim Sonuçları 2019
Antalya Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı Jandarma Antalya 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title