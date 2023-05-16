Antalya'da 180 firari şahıs ile uyuşturucu ve kaçakçılık şüphelisi 53 şahıs yakalandı

Antalya'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 180 firari şahıs yakalandı, 37 uyuşturucu ve kaçakçılık olayına müdahale edilerek 53 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Antalya'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 180 firari şahıs yakalandı, 37 uyuşturucu ve kaçakçılık olayına müdahale edilerek 53 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ve bağlı İlçe Başsavcılıklarının talimatlarıyla Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde çalışma başlattı. Yapılan uygulamalarda, 180 firari şahıs yakalanırken, 37 uyuşturucu ve kaçakçılık olayına müdahale edilerek 53 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. - ANTALYA