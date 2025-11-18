Antalya'da 18 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

Antalya'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 18 yıl 7 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Antalya Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından, il genelinde meydana gelen 'yağma, silahla tehdit, mala zarar verme, kasten yaralama, 6136 sayılı kanuna muhalefet etmek' suçları ve suçluları ile mücadele devam ediyor. Bu çerçevede yapılan çalışmalarda; hakkında 5 adet aranma kaydı ile toplam 18 yıl 7 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.A. isimli şüpheli şahıs düzenlenen operasyonla yakalandı. Ekipler tarafından yapılan aramalarda; 1 adet otomatik av tüfeği ve 2 adet şarjör, 90 adet kartuş/fişek, 2 adet harf ve rakam grubu tahribat ile değiştirilmiş araç plakası ile bir miktar uyuşturucu/uyarıcı madde ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA