Antalya'da 17 hırsızlık olayının şüphelisi tutuklandı

Antalya'da 17 hırsızlık olayının şüphelisi 3 şahıs ve farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 2 kişi tutuklandı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana gelen hırsızlık olaylarını araştıran polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde 5 ayrı adresten elektrikli bisiklet hırsızlığı ve 70 adet kalıp tahtası çalan M.H' olduğunu tespit edilerek gözaltına alındı. Yine 3 ayrı araçtan akü hırsızlığı ve bir depodan 1 adet beton delme makinesi, 1 adet İngiliz anahtarı, 1 adet matkap, 9 adet matkap ucu, 2 adet batarya, 1 adet adaptör ve 25 metre elektrik kablosu çalan İ.H, yakalandı. 6 ayrı araçtan akü hırsızlığı yapan ve bir araçtan ses sistemi ve teyp çalan R.A, gözaltına alındı. Hırsızlık suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.B, ve silahla yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 8 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan S.K, yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA