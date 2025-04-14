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Antalya'da 16 yaşındaki genci hayattan koparan kaza güvenlik kamerasında

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Antalya'da belediye meclis üyesinin kullandığı kamyonla çarpışan motosikletin 16 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.

Antalya'da belediye meclis üyesinin kullandığı kamyonla çarpışan motosikletin 16 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıkarken kamyon sürücüsü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaza, önceki gün akşam 20.30 sıralarında Aksu ilçesi Güzelyurt Mahallesi 26203 Sokak ile Şehit Komando Er Mustafa Göktürk Caddesi kesişiminde meydana geldi. Soner E'nin kullandığı bir hafriyat firmasına ait 07 GH 802 plakalı kamyon, 16 yaşındaki Fehmi Ölmez'in kullandığı 07 BIB 811 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Ölmez'in yardımına ilk çevredeki vatandaşlar koştu. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Aile gözyaşlarını tutamadı

Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ambulansla yakındaki özel bir hastaneye kaldıran genç, tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü Soner E. polis ekiplerince gözaltına alındı. Gencin cansız bedeni ise Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından ailesi tarafından gözyaşları içinde teslim alınarak toprağa verilmek üzere memleketi Şanlıurfa'ya götürüldü.

Belediye meclis üyesi tutuklandı

Motosikletli gencin ölümüne sebep olan kazada kamyonu kullanan sürücü Soner E'nin Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aksu Belediye Meclis üyesi olduğu öğrenildi. Soner E. emniyetteki işlemlerinin ardından 'Taksirle öldürme' suçundan sevk edildiği hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaza anı kamerada

Öte yandan 16 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği kazaya ait güvenlik kamerası görüntüsü de ortaya çıktı. Görüntülerde caddede sola dönen Soner E'nin kullandığı kamyona karşı yönden gelen Fehmi Ölmez'in kullandığı motosikletin çarptığı anlar yer aldı. - ANTALYA

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Antalya'da 16 yaşındaki genci hayattan koparan kaza güvenlik kamerasında
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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