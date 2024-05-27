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Antalya'da 153 Aranan Şahıs Yakalandı

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Antalya'da yapılan eş zamanlı operasyonda, aralarında cinayet, hırsızlık, cinsel istismar gibi suçlardan aranan 153 kişi yakalandı.

Antalya'da 2 yıl altı 40 şahıs olmak üzere kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 57 şahıs ile birlikte toplam 153 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü birimlerince yapılan eş zamanlı operasyonda; adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan 'Asayiş ve Diğer Suçlardan Aranan Şahıslar'ın yakalanmasına yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda; aralarında, adam öldürme, kasten yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık, çocuğun cinsel istismarı, cinsel saldırı, yağma, işyeri/konut dokunulmazlığını ihlal etmek, 6136 sayılı kanuna muhalefet etmek, silahla tehdit, hakaret, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, mala zarar verme, görevi yaptırmamak için direnme, resmi belgede sahtecilik, uyuşturucu madde ticareti/bulundurma/kullanma suçlarından arananların da bulunduğu, 20 yıl üzeri 1, 10 yıl ile 20 yıl arası 2, 5 yıl ile 10 yıl arası 7, 2 ile 5 yıl arası 7, 2 yıl altı 40 şahıs olmak üzere kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 57 şahıs ile birlikte toplam 153 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Antalya Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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