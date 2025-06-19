Antalya'da 15 Kilogram Eroin Ele Geçirildi

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Antalya'da yapılan operasyonda, 30 paket halinde 15 kilogram eroin ele geçirildi. Şahıs, uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla tutuklandı.

Antalya'da 15 kilogram eroin ele geçirildi

ANTALYA - Antalya'da polisin yaptığı operasyonda 30 paket halinde 15 kilogram eroin maddesi ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından M.O. isimli şahsın Kepez ilçesinde bulunan ikametinde uyuşturucu madde bulundurduğu ve bu uyuşturucu/uyarıcı maddeleri torbacı olarak tabir edilen sokak satıcıları aracılığı ile piyasaya süreceği bilgisi üzerine operasyon başlatıldı.

Operasyon kapsamında şahsın ikametinde yapılan aramalarda 30 paket halinde 15 kilo Eroin maddesi, 1 adet hassas terazi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar Türk Lirası ele geçirildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak" suçundan adli makamlara sevk edilen M.O. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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