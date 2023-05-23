Antalya'da 15 dakikalık yağmur hayatı felç etti, bir saatte hayat normale döndü

Antalya'da sabah saatlerinde yaklaşık 15 dakika etkili olan şiddetli yağmur ve dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yaşanan yağmur dolayısıyla otomobiller suların içerisinde kaldı, otomobil sahipleri bardakla içerideki suyu boşalttı. Bir genç ise kapanan rögarı çekçekle açmaya çalıştı.

Turizm kenti Antalya'da Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından sabah erken saatlerde şiddetli yağmur ve dolu yağışı etkili oldu. Özellikle Kepez ilçesinde etkili olan sağanak yağmur dolayısıyla işe gitmek için evden çıkan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar otobüs duraklarına ve kapalı alanlara koştu. Dolu yağışı ile beraber sürücüler zaman zaman trafikte zor anlar yaşadı.

Kepez ilçesi Kepez Kent Meydanı yanındaki sokakta ise giderlerin tıkanması üzerine su baskını yaşadı. 1 metreye kadar yükselen suda arabalar mahsur kaldı. Bir genç ise suya girerek tıkanan rögarları çekçek ile açmaya çalıştı. Araçların yarısına kadar çıkan, bir marketin içerisinde taşan su giderlerin açılması ile kısa sürede çekildi. Otomobil sahipleri ise biriken suları bardakla boşaltmaya çalıştı. Araçların bagajlarının su ile dolduğu görüldü. Dünyaca ünlü Düden Şelalesi'nde ise suyun rengi çamur dolayısı ile kahverengiye döndü.

"Her seferinde 50 bin TL zararım oluyor"

Yağmurun 15 dakika sürdüğünü belirten market sahibi Mehmet Yalçın, "15 dakikada her şey oldu. Adeta denize döndü, 3 ay önce de aynısı oldu. Her seferinde 50 bin TL zararım oluyor. Bunun çaresini bulamadık. Ben esnafım kendi gücüm ile yapmaya çalışıyorum ama başaramıyorum. Belediyelerimiz Allah rızası için buna bir çare bulsun. Arabalar suyun içerisinde kaldı. Yılda en az 2 defa oluyor. Benim belime kadar su vardı. Giderleri temizlemeye çalışıyoruz, hepsi birden tıkanıyor. Su bir turlu gitmiyor" dedi.

İhbarın ardından bölgeye gelen belediye ekipleri, sokak üzerindeki suyu tahliye ederek temizlik işlemlerine başladı. - ANTALYA