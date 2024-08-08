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Antalya'da 14 suç kaydı bulunan şahıs yakalandı

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Antalya'da hakkında 14 suç kaydı bulunan ve 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı.

Antalya'da hakkında 14 suç kaydı bulunan ve 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı.

Antalya il Jandarma Komutanlığı ekipleri Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, hakkında 14 suç kaydı bulunan ve halen kesinleşmiş 10 ay hapis cezası ile aranan C.C., Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince içinde bulunduğu araç durdurulup yakalandı. Şüpheli şahıs jandarma ekiplerince gözaltına alındı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma antalya Güvenlik Antalya Yakalama Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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