Antalya'da 13 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Yakalandı

Antalya'da jandarma ekipleri tarafından yakalaması olan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 13 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan bir kişi yakalandı.

Antalya'da Finike Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda; Antalya il Jandarma komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT timleri ve Finike İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalamalı şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar sonucunda 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan toplam 13 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan ve cezaevi firarisi olduğu tespit edilen İ.P. Jandarma ekiplerince yakalandı. İ.P. işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim gönderildi. - ANTALYA