Üye Girişi
Haberler

Antalya'da 13 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da jandarma ekipleri, 13 yıl 2 ay hapis cezası bulunan bir firariyi yakaladı. İ.P. isimli şahıs, 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan aranıyordu.

Antalya'da jandarma ekipleri tarafından yakalaması olan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 13 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan bir kişi yakalandı.

Antalya'da Finike Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda; Antalya il Jandarma komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT timleri ve Finike İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalamalı şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar sonucunda 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan toplam 13 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan ve cezaevi firarisi olduğu tespit edilen İ.P. Jandarma ekiplerince yakalandı. İ.P. işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hırsızlık Jandarma antalya

Görüntü haftalar sonra ortaya çıktı: Bir köşeye atın! Kızım biliyor, dayanamıyor

"Bir köşeye atın! Kızım biliyor, dayanamıyor"

 Narin Güran cinayetinde deliller böyle saklandı! Aile üyeleri sistematik şekilde hareket etmiş

Narin cinayetinde deliller böyle saklandı! Aile üyeleri sistematik şekilde hareket etmiş

 AK Parti MYK toplanıyor! Vatandaşın en önemli sorunu Erdoğan'ın önüne gelecek

Vatandaşın en önemli sorunu Erdoğan'ın önüne gelecek
THY uçağını karıştıran maganda! 'Benim 10 fabrikam var' deyip kabin ekibine küfürler savurdu

THY uçağına zarar verip kabin ekibine küfürler savurdu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
BİM AKTÜEL KATALOĞU (17 EYLÜL) Bim'de hangi aktüel ürünler var? 17 Eylül Salı bugün Bim'e hangi ürünler gelecek? Merkez Bankası Eylül ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2024 MB faiz kararı toplantısı! WhatsApp yeni özellik! WhatApp'ın yeni özelliği ne? WhatApp'a para kazanma özelliği ne zaman gelecek? Narin cinayetinde son durum ne? 16 Eylül Narin Güran cinayetindeki son gelişmeler... Işın Karaca kimdir? Işın Karaca kaç yaşında, nereli? Aramızda Kalmasın konuğu Işın Karaca'nın biyografisi! Amortisman ne demektir? Amortisman ne anlama gelir? Oğuz Demir kimdir? Halk Tv konuğu Oğuz Demir kaç yaşında, nereli? Oğuz Demir biyografisi! Yarın okullar tatil mi? 17 Eylül okullar tatil edildi mi? Mersin'de profesörün cesedi fıçının içinde çıplak halde bulundu! Mersin'de olay nerede oldu? Cesedi bulunan profesör kimdir? DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN? 2024 DGS tercihleri ne zaman yapılacak? DGS tercih nereden yapılır? HAMSTER KOMBAT 16 EYLÜL GÜNLÜK ŞİFRE Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat kombo kartları belli oldu mu?
title