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Antalya'da 120 Milyon TL Dolandırıcılık Operasyonu: 10 Kişi Yakalandı

Antalya'da 120 Milyon TL Dolandırıcılık Operasyonu: 10 Kişi Yakalandı
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Antalya'da araç kiralama firmalarının internet üzerinden yaptıkları dolandırıcılık sonucunda 10 kişi yakalandı. Toplamda 120 milyon TL dolandırıcılık yapıldığı belirlendi.

Antalya'da, araç kiralama firmalarının kiraladığı araçları internet üzerinden satarak 120 milyon TL dolandırıcılık yapan 10 kişi yakalandı.

Antalya'da faaliyet gösteren bazı araç kiralama firmalarının, filo araç kiralama şirketleri aracılığıyla kiraladıkları araçları, şirketlerin bilgisi dışında internet üzerinden satışa çıkararak dolandırıcılık yaptığı bilgisi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği harekete geçti. Yapılan titiz çalışmalar sonucunda, İstanbul'da faaliyet gösteren 3 ayrı lojistik şirketin toplam 73 aracı, Antalya'daki 2 farklı firmaya sözleşme ile kiraladığı ve bu firmaların araçları yüzde 30 peşinat ve 24-48 ay değişen vadelerle satışa çıkararak araç devir vaadi sözleşmesi düzenleyip sattığı belirlendi. Bu yöntemle toplamda 120 milyon Türk lirası dolandırıcılık yapıldığı tespit edildi. Antalya Emniyet Müdürlüğü'nün operasyonu ile 10 şahıs yakalandı. Olayla ilgili yapılan aramalarda, 3 araç kiralama firmasında 7 adet dizüstü bilgisayar, sözleşme asılları, senetler ve dijital materyallere el konulurken, şikayete konu 73 araçtan 68'i bulunarak yediemin otoparkına ve ruhsat sahiplerine teslim edildi. Nitelikli dolandırıcılık suçundan adli makamlara sevk edilen 10 şüpheliden 6'sı hakkında adli kontrol kararı uygulanırken, 4'ü tutuklandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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