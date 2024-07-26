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Antalya'da 12 Saatte 4 Mevsim Yaşandı

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Antalya'da dün gece etkili olan şiddetli yağış ve fırtınanın ardından bugün ise sıcak ve güneşli hava etkili oldu. Sıcaktan bunalanlar kendini Konyaaltı Sahili'ne attı.

Antalya 12 saat içinde adeta 4 mevsimi yaşadı. Dün gece etkili olan şiddetli yağış ve fırtınanın ardından bugün ise sıcak ve güneşli hava etkili oldu. Sıcaktan bunalanlar kendini Konyaaltı Sahili'ne attı.

Antalya'da dün gece aniden bastıran yaklaşık 1 saat süren sağanak yağış nedeniyle hayat olumsuz etkilenirken, rüzgarla devrilen ağaçlar, park halindeki otomobillere zarar vermiş, aynı zamanda şiddetli yağış ve fırtına kazalara da sebep olmuştu. Yaşanan tüm olumsuzlukların ardından sabah saatlerinde Antalya'da tekrar yüzünü gösteren güneş ile birlikte hava sıcaklığı da mevsim normallerine döndü. Fırtına ve şiddetli yağışın ardından hava sıcaklığının 34 derece, nem oranın ise yüzde 60 seviyelerinde seyrettiği Antalya'da bunaltıcı hava nedeniyle kent sakinleri ve turistler Konyaaltı Sahili'ne akın etti.

24 saat içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı

Vatandaşlar Antalya sıcağına karşı Konyaaltı Sahili'nde denize girerek serinlemeyi ve ağaç gölgelerinde piknik yapmayı tercih etti. Dün akşam yaşanan şiddetli yağış ve fırtınalı havanın ardından kendisini sahile atan Serpil Kurt isimli vatandaş, tatil için Antalya'ya geldiklerini ve ani hava değişimini şaşkınlıkla karşıladığını belirtti. Şiddetli yağışa Kaleiçi'nde yakalandıklarını belirten Kurt, "Bu sabah tekrar denize girebildiğimiz için bence gayet güzel. Antalya'nın iklimi dolayısıyla akşam yağmur ve fırtınanın ardından sabah tekrar denize girebilmemiz gayet başarılı bir doğa olayıdır. Bugün sabah 7'den beri buradayız. Gayet güzel, denizimize giriyoruz. Oturup pikniğimizi yapıyoruz, sohbetimizi ediyoruz. Hava güzel, deniz güzel, daha ne olsun" dedi.

Ani hava değişiminin şaşkınlığını yaşadılar

9 yıl aradan sonra ilk kez Antalya'ya geldiğini, tatillerinin ilk gününde dün gece yaşanan fırtına ve sağanak yağışa yakalandıklarını belirten Oylum Akçasu ise, "Yağmurdan dün akşam çok fazla etkilendiğimi düşünüyorum. Kaleiçi'ndeydik, bir haftalık tatil için gelmiştik, daha ilk günümüzdü. Yağmurun sabaha kadar süreceğini buraya da gelemeyeceğimizi düşünüyordum. Ama etmedi ve şu an denize giriyoruz ve hava çok sıcak. Onun için mutluyum. 9 yıl sonra ilk defa Antalya'ya geldim. Herkes Antalya'ya gelmeli" ifadelerini kullandı. Konya'dan tatil için geldiklerini belirten Özlem Demirci de, "Konya'da yaşıyoruz, her sene Antalya'ya geliriz. Değişik bir hava hakikaten, hiç görmediğimiz bir şey oldu dün gece. İlk defa Antalya'da böyle bir iklim değişikliği ile karşılaştım. Gece fırtına, yağmur, yıldırımlar çakarken, bugün ise güneş ve sıcak hakim. Kıyamet alameti midir, nedir. Havalar gerçekten çok değişti" şeklinde konuştu - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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