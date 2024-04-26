Antalya'da 11 yıldır firari olan şahıs yakalandı

Antalya'da hakkında "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 11 yıldır firari olarak aranan şahıs yakalandı.

Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 11 yıldır firari olarak aranan H.A.'yı Antalya'da yakaladı.

H.A. işlemleri için emniyete götürüldü. - ANTALYA