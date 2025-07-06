Antalya'da 1 Saatte İki Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

Antalya'da 1 Saatte İki Motosiklet Kazası: 1 Yaralı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde, aynı noktada 1 saat arayla meydana gelen iki motosiklet kazasında bir kişi yaralandı. İlk kazada bir genç kız motosikletinden düştü, ikinci kazada ise başka bir motosiklet, otomobile çarparak yaralanmalara neden oldu.

Antalya'da aynı noktada 1 saat arayla meydana gelen motosiklet kazalarında 1 kişi yaralandı.

Manavgat ilçesi Demokrasi Bulvarı- Mithatpaşa kavşağında 1 saat arayla meydana gelen 2 ayrı motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı. İlk kazada çevreyolu istikametine gitmekte olan ismi öğrenilemeyen genç kızın kullandığı motosiklet kavşağa yaklaştığı sırada yaya geçidine doğru ilerleyen ve önlerinde bebek pusetinin bulunduğu aileyi görünce panikleyerek devrilmesi sonucunda meydana geldi. Motosikletten düşerek yerde sürüklenen genç kızın yardımına ilk olarak yaya geçidine ilerleyen aile koşarken motosiklet sürücüsünün kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.

Aynı noktada ikinci kaza

Yaşanan kazanın üzerinden 1 saat bile geçmeden aynı kavşakta ikinci bir kaza meydana geldi. Yapay şelale istikametine seyir halindeki Ahmet T. A.'nın kullandığı 07 YOV 73 plakalı motosiklet, Mithatpaşa Caddesi'nden Demokrasi Bulvarı'na çıkan Osman K.'nın kullandığı 07 LJ 909 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrularak yaralanan motosiklet sürücüsünün yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koşarken 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Her iki kazada güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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