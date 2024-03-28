Antalya'da 1 Milyon 520 Bin Kullanımlık Sentetik Kannabinoid Ele Geçirildi

Antalya'da polisin uyuşturucu imal edildiği bir eve düzenlediği operasyonda, 1 milyon 520 bin kullanımlık 245 sentetik kannabinoid Bonzai (A4) maddesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Muratpaşa ilçesinde bir ikamette uyuşturucu madde imal edildiği ve bu maddenin torbacı olarak tabir edilen şahıslar aracılığı ile satılacağı yönünde bilgiler elde etti. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla operasyon gerçekleştiren ekipler, evde yaptıkları aramada 1 milyon 520 bin kullanımlık 245 adet Sentetik Kannabinoid Bonzai A4 maddesi ele geçirdi.

Söz konusu miktarın kullanım olarak Antalya'da bugüne kadar tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olduğu belirtilirken, operasyonda yakalana 3 şüpheli şahıs "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma" suçundan Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. - ANTALYA