Antalya'da 1 kişinin öldüğü 5 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Antalya'da 1 kişinin öldüğü 5 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktıANTALYA Antalya'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı 1 kişinin öldüğü 5 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı.
Antalya'da 1 kişinin öldüğü 5 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı
ANTALYA Antalya'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı 1 kişinin öldüğü 5 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa