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Antalya'da 1 kişinin öldüğü 5 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

3. Sayfa Haberleri

Antalya'da 1 kişinin öldüğü 5 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktıANTALYA Antalya'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı 1 kişinin öldüğü 5 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Antalya'da 1 kişinin öldüğü 5 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

ANTALYA Antalya'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı 1 kişinin öldüğü 5 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Antalya 3. Sayfa Haberler

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