Antalya'da 1 kilogram metamfetamin yakalandı: 2 gözaltı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir araçta yapılan aramada piyasaya sürülmek üzere ilçeye getirilen 1 kilo 50 gram metamfetamin ele geçirildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir araçta yapılan aramada piyasaya sürülmek üzere ilçeye getirilen 1 kilo 50 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Manavgat ilçesinde 2 şüpheli şahsın il dışından temin ettikleri uyuşturucu maddeyi Manavgat ilçesi Çolaklı Mahallesi'ne getirerek piyasaya sürecekleri bilgisini alan Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çolaklı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri aracı durdurup arama yaptı. Aramada 1.050 gram metamfetamin uyuşturucu madde ile 2 bin 700 TL uyuşturucu satışından elde edilen nakit para ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. - ANTALYA