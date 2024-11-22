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Antalya'da 1 Haftada 16 Bin 352 Araç ve Sürücüye Ceza Kesildi

Antalya'da 1 Haftada 16 Bin 352 Araç ve Sürücüye Ceza Kesildi
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Antalya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 1 haftalık trafik denetimlerinde toplam 77 bin 456 araç kontrol edildi ve 16 bin 352 araç ve sürücüye idari para cezası uygulandı. Denetimlerde helikopter ve drone kullanılarak sürücülerin 'yakalanma riski' duygusu artırıldı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince yapılan 1 haftalık denetimlerde, toplam 16 bin 352 araç ve sürücüye trafik idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik birimlerince, 1 haftalık süreçte, mevcut trafik düzeni ve güvenliğinin devamının sağlanması, denetim faaliyetlerinin her zaman ve her yerde etkin bir şekilde gerçekleştirerek, sürücülerde "Algılanan yakalanma riski duygusunun" sürekli ve üst düzeyde tutulabilmesi amacıyla, helikopter ve drone kullanılarak operasyon gerçekleştirildi.

Çalışmalar kapsamında; yük taşıyan araçların denetiminde; 13 bin 178, yolcu taşımacılığı denetiminde 4 bin 209, hız denetiminde bin 729, alkol denetiminde 9 bin 229, emniyet kemeri denetiminde 16 bin 674, motosiklet ve motorlu bisiklet denetiminde 7 bin 648, emniyet kemeri denetiminde 7 bin 663, okul servis araçları denetiminde 644 araç ve sürücüsü olmak üzere diğer denetimlerle birlikte toplam 77 bin 456 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Kontrol sonucunda; yasak park yapan bin 597, engellilerin araçları için ayrılmış park yerlerine park yapan 277, hız ihlali yapan 6 bin 8, alkollü araç kullanan 281, korsan taşımacılık yapan 5, abartı egzoz kullanan 52, kırmızı ışık ihlali yapan 717, emniyet kemeri kullanmayan 889, kask kullanmayan bin 622, araç muayenesi olmayan 326, seyir halinde cep telefonu kullanan 47, sürücü belgesi olmadığı/geri alındığı/iptal edildiği halde araç kullanan 277, diğer maddelerle birlikte toplam 16 bin 352 araç ve sürücüye trafik idari para cezası uygulandı.

Hava araçlarıyla yapılan denetimlerde ise, 731 araç sürücüsüne trafik idari para cezası kesilirken, Yaşam Tüneli Eğitim Çadırı'nda 53 araç sürücüsü 129 yolcu olmak üzere toplam 182 yol kullanıcısına eğitim verildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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