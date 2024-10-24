Antalya Balıkçı Barınağı’nda Rüşvet Operasyonu: 7 Gözaltı

Antalya Balıkçı Barınağı'nda kooperatifin kendi bünyesinde yürütmesi gereken faaliyetleri yerine getirmeyip, tekne sahiplerini işletmeci kooperatif ile ilgisi olmayan şahıslara yönlendirerek haksız kazanç ve menfaat sağladığının tespit edilmesi üzerine operasyon gerçekleştirildi. 8 ay süren teknik ve fiziki takip neticesinde gerçekleşen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı, 40 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Konyaaltı Karakol Komutanlığı tarafından başlatılan projeli dosya kapsamında yaklaşık 8 ay süren teknik ve fiziki takip neticesinde Antalya Balıkçı Barınağı'nda rüşvete yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, teknelerin barınma ihtiyacı ve karaya çekilip indirilmesi işlemleri için yetkili Su Ürünleri Kooperatifinin tekne sahiplerinden Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce belirlenen fiyat tarifesi dışında usulsüz para aldığını, tekne sahiplerinin Antalya Balıkçı Barınağı içinde bağlama yeri edinebilmek için kooperatife resmi karşılığı olmayan ödemeler yapmalarına mecbur bırakıldığını, kooperatifin kendi bünyesinde yürütmesi gereken faaliyetleri yerine getirmeyip, tekne sahiplerini işletmeci kooperatif ile ilgisi olmayan şahıslara yönlendirerek haksız kazanç ve menfaat sağladığını tespit etti.

Aralarında Yeni Liman Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı C.T. ve kooperatif üyeleri ile birlikte barınak içinde teknelerin karaya alınması ve tekne park yeri temin ederek kendisine veya başkasına menfaat sağlayan şahıslara, rüşvet suçuna ilişkin Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla soruşturma başlatıldı.

Dün Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığında görevli 2 Sahil Güvenlik Botu, 48 personel, 10 araç ve 1 dron ile yapılan barınak operasyonunda, 7 şahıs gözaltına alındı, ifadelerine başvurulan 24 şüpheli ve 9 diğer şahıs olmak üzere toplam 40 şahıs hakkında adli işlemler başlatıldı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda doküman ve dijital materyallere el konuldu. - ANTALYA