Üye Girişi
Haberler

Antalya Balıkçı Barınağı’nda Rüşvet Operasyonu: 7 Gözaltı

Antalya Balıkçı Barınağı’nda Rüşvet Operasyonu: 7 Gözaltı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Balıkçı Barınağı'nda, kooperatifin usulsüzlükleri nedeniyle yapılan operasyonda 8 ay süren teknik takip sonucunda 7 kişi gözaltına alındı. 40 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Antalya Balıkçı Barınağı'nda kooperatifin kendi bünyesinde yürütmesi gereken faaliyetleri yerine getirmeyip, tekne sahiplerini işletmeci kooperatif ile ilgisi olmayan şahıslara yönlendirerek haksız kazanç ve menfaat sağladığının tespit edilmesi üzerine operasyon gerçekleştirildi. 8 ay süren teknik ve fiziki takip neticesinde gerçekleşen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı, 40 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Konyaaltı Karakol Komutanlığı tarafından başlatılan projeli dosya kapsamında yaklaşık 8 ay süren teknik ve fiziki takip neticesinde Antalya Balıkçı Barınağı'nda rüşvete yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, teknelerin barınma ihtiyacı ve karaya çekilip indirilmesi işlemleri için yetkili Su Ürünleri Kooperatifinin tekne sahiplerinden Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce belirlenen fiyat tarifesi dışında usulsüz para aldığını, tekne sahiplerinin Antalya Balıkçı Barınağı içinde bağlama yeri edinebilmek için kooperatife resmi karşılığı olmayan ödemeler yapmalarına mecbur bırakıldığını, kooperatifin kendi bünyesinde yürütmesi gereken faaliyetleri yerine getirmeyip, tekne sahiplerini işletmeci kooperatif ile ilgisi olmayan şahıslara yönlendirerek haksız kazanç ve menfaat sağladığını tespit etti.

Aralarında Yeni Liman Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı C.T. ve kooperatif üyeleri ile birlikte barınak içinde teknelerin karaya alınması ve tekne park yeri temin ederek kendisine veya başkasına menfaat sağlayan şahıslara, rüşvet suçuna ilişkin Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla soruşturma başlatıldı.

Dün Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığında görevli 2 Sahil Güvenlik Botu, 48 personel, 10 araç ve 1 dron ile yapılan barınak operasyonunda, 7 şahıs gözaltına alındı, ifadelerine başvurulan 24 şüpheli ve 9 diğer şahıs olmak üzere toplam 40 şahıs hakkında adli işlemler başlatıldı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda doküman ve dijital materyallere el konuldu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Balıkçılık Operasyon Güvenlik Politika Ekonomi antalya 3-sayfa Hukuk

TUSAŞ'a saldıran teröristlerin kimlikleri ve örgütleri belli oldu

TUSAŞ'a saldıran teröristlerin isimleri ve örgütleri belli oldu

 TUSAŞ saldırısı sonrası MSB'den terör örgütüne ağır darbe

TUSAŞ'a yapılan saldırı sonrası terör örgütü PKK'ya ağır darbe

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu alçakça saldırı teröre karşı kararlılığımızı perçinledi

BRICS Zirvesi'nden dünyaya TUSAŞ mesajı
Türkiye genelindeki tüm havalimanlarında turuncu alarm

Türkiye genelindeki tüm havalimanlarında turuncu alarm
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CANLI ALTIN KURU | 24 Ekim çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? SON DAKİKA: Irak ve Suriye'de kaç terörist etkisiz hale getirildi? Son durum ne? TUSAŞ hangi uçakları üretiyor? 29 Ekim Bursa kutlamaları iptal mi? 29 Ekim Bursa ücretsiz konserler iptal mi oldu? 29 Ekim İzmir kutlamaları iptal mi? 29 Ekim İzmir ücretsiz konserler iptal mi oldu? 25 Ekim Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! 28 Ekim'de sağlık ocakları açık mı? 30 nerenin plakası? 30 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? Ron Ely kimdir, öldü mü? Tarzan dizisi Ron Ely kaç yaşında, neden öldü? Amedspor- Pendikspor maçı ne zaman? Amedspor - Pendikspor maçı nerede oynanacak? Oosterwolde sağlık durumu ne? Jayden Oosterwolde ameliyat mı olacak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.