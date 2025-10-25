Antalya-Alanya D-400 Karayolu'nda Trafik Kazası, Yol Kapandı

Antalya- Alanya D-400 Karayolu'nda kamyonun tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralanan olmazken, kaza yapan araçların yolu kapatması nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Aynı anda birkaç noktada kaza yaşanmasına rağmen polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle trafik kısa sürede normale döndü.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Çevreyolu Köprüsü üzerinde meydana gelen kazada, Antalya istikametinden Alanya yönüne gitmekte olan Şadi M. idaresindeki 07 AHT 334 plakalı kamyon, aynı yönde ilerleyen Osman A'nın kullandığı 34 EZE 891 plakalı, 31 AOH 33 dorse plakalı tıra sağ arka kısmından çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kamyonun ön kısmı zarar görürken dönerken, şans eseri kazada yaralanan olmadı. Her iki aracın da yol ortasında kalması nedeniyle çevreyolu köprüsü bir süre trafiğe kapandı, kilometrelerce uzunluğunda araç kuyruğu oluştu.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından araçlar emniyet şeridine çekildikten sonra trafik yeniden kontrollü şekilde açıldı. - ANTALYA