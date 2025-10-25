Haberler

Antalya-Alanya D-400 Karayolu'nda Trafik Kazası, Yol Kapandı

Antalya-Alanya D-400 Karayolu'nda Trafik Kazası, Yol Kapandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya-Alanya D-400 Karayolu üzerinde bir kamyonun tıra çarpması sonucu yol trafiğe kapandı. Yaralanan olmazken, polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle trafik kısa sürede normale döndü.

Antalya- Alanya D-400 Karayolu'nda kamyonun tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralanan olmazken, kaza yapan araçların yolu kapatması nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Aynı anda birkaç noktada kaza yaşanmasına rağmen polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle trafik kısa sürede normale döndü.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Çevreyolu Köprüsü üzerinde meydana gelen kazada, Antalya istikametinden Alanya yönüne gitmekte olan Şadi M. idaresindeki 07 AHT 334 plakalı kamyon, aynı yönde ilerleyen Osman A'nın kullandığı 34 EZE 891 plakalı, 31 AOH 33 dorse plakalı tıra sağ arka kısmından çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kamyonun ön kısmı zarar görürken dönerken, şans eseri kazada yaralanan olmadı. Her iki aracın da yol ortasında kalması nedeniyle çevreyolu köprüsü bir süre trafiğe kapandı, kilometrelerce uzunluğunda araç kuyruğu oluştu.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından araçlar emniyet şeridine çekildikten sonra trafik yeniden kontrollü şekilde açıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Duayen gazeteci Faik Çetiner hayatını kaybetti

Duayen gazeteci hayatını kaybetti
Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı

Tüm yurdu vuracak! Uyarılar peş peşe geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aile katliamı! Anne ve babasını öldürüp intihar etti

O kentimiz aile katliamı ile sarsıldı
40 kilo veren ünlü komedyen Amy Schumer son halini paylaştı

40 kilo veren yıldız oyuncu son halini paylaştı
Foça'daki selde kaybolan Bülent Kaptanoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı

Foça'daki selden 3 gün sonra acı haber
Yıldız Tilbe'den hayatının filme alınması fikrine sert tepki

Yıldız Tilbe soru sonrası resti çekti: Buradan yasaklıyorum
Aile katliamı! Anne ve babasını öldürüp intihar etti

O kentimiz aile katliamı ile sarsıldı
Japonya'dan Türkiye'ye geldi, ünlü basketbolcu yaşadığı o duruma isyan etti

Japonya'dan Türkiye'ye geldi, yaşadığı o duruma 3 ayda isyan etti
Süper Lig devinin yıldızının kombini olay oldu

Görüntüdeki ismi tanıdınız mı?
Yüzyılın Konut Projesi'nde ödeme planı belli oldu! İşte 1+1 ve 2+1 dairelerin fiyatı

Sosyal konutta ödeme planı belli oldu! İşte dairelerin fiyatı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi kariyeri bitti

Siyasi kariyeri bitti
Khloe Kardashian'dan şaşırtan itiraf: 3 yıldır kimseyle birlikte olmadım

Ünlü isimden olay itiraf: 3 senedir elime erkek eli değmedi
Kurtlar Vadisi'nin Mematisi dizideki unutulmaz türküyü böyle söyledi

Vadinin Mematisi'nden unutulmayacak performans!
Stuttgart'tan Fenerbahçe'ye ırkçılık suçlaması

Yenilgiyi kabullenemediler! Stuttgart'tan Fenerbahçe'ye ağır suçlama
Galatasaray'dan hakem atamasına tepki: Değiştirin

Galatasaray'dan hakem atamasına tepki: Derhal değiştirin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.