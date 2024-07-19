Antalya Aksu ilçesinde orman yangını: Havadan ve karadan müdahale devam ediyor
Antalya'nın Aksu ilçesinde Alaylı Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Antalya'nın Aksu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı. Yangında 5 hektar alan zarar gördü.
Edinilen bilgiye göre, Aksu ilçesine bağlı Alaylı Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi. 2 uçak, 2 helikopter, 3 arazöz, 1 su tankeri, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda yangın işçisi ile yapılan müdahale sonucunda yangın kontrol altına alındı. 5 hektar alanın zarar gördüğü yangında, soğutma çalışmaları devam ediyor. - ANTALYA