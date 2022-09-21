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Antalya 3. sayfa: Korkuteli'de römork hırsızları yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Antalya 3. sayfa: Korkuteli'de römork hırsızları yakalandı

Gelen Antalya haberlerine göre Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bir evin bahçesindeki römorku çalan 2 kişi, jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bir evin bahçesindeki römorku çalan 2 kişi, jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. 40 bin TL değerindeki römork ise sahibine teslim edildi.

Korkuteli ilçesinde yaşayan A.İ.Ö. isimli vatandaşın evinin bahçesinde bulunan 40 bin TL değerindeki römorkun çalındığını ihbar etmesi üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT timleri, yaptıkları çalışmada römorku A.M. ve F.C. isimli şüphelilerin çaldığını tespit etti. Jandarma tarafından yakalanan şüpheliler gözaltına alınırken, römork ise sahibine teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Korkuteli Hisarcık Jandarma Antalya 3. Sayfa Haberler

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Yorumlar (1)

TG:

Kolluk kuvetlerine teşekkürlerimiz sunarız hırsızların en az 10 yıl hapis alırlar umarım

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