Antalya 3. sayfa haberleri: Tatile geldiği Alanya'da boğularak hayatını kaybetti 3. Sayfa Haberleri Antalya gelişmesine göre Antalya'nın Alanya ilçesine tatile gelen ve serinlemek için denize giren 57 yaşındaki adam boğularak yaşamını kaybetti. Antalya'nın Alanya ilçesine tatile gelen ve serinlemek için denize giren 57 yaşındaki adam boğularak yaşamını kaybetti. Olay, Alanya ilçesi Okurcalar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre ilçeye tatile gelen Ahmet Demir (57), eşiyle birlikte kaldıkları otelden ayrılarak denize gitti. Serinlemek için denize giren Demir bir süre sonra boğulma tehlikesi yaşayarak, cankurtaran tarafından denizden çıkartıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Demir, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Okurcalar Antalya Alanya 3. Sayfa Haberler

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