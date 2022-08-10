Antalya 3. sayfa haberleri... Manavgat'ta yola savrulan elektrikli bisiklet sürücüsüne minibüs çarptı Antalya 3. sayfa haberine göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde bisiklet ile çarpışıp yola savrulan elektrikli bisiklet sürücüsü, arkadan gelen minibüsün çarpması sonucu yaralandı. Antalya'nın Manavgat ilçesinde bisiklet ile çarpışıp yola savrulan elektrikli bisiklet sürücüsü, arkadan gelen minibüsün çarpması sonucu yaralandı. Kaza, Şelale Mahallesi Remzi Güven Caddesi üzerinde meydana geldi. Bayır Mezarlığı yönünden gelen ismi öğrenilemeyen bisiklet sürücüsü ile Bilal Ş.'nin kullandığı elektrikli bisiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen elektrikli bisiklete arkasından gelen Levent D.'nin kullandığı 07 ABD 406 plakalı minibüs çarptı. Kazada yaralanan Bilal Ş., ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Manavgat Antalya 3. Sayfa Haberler

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