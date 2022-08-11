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Antalya 3. sayfa haberleri: Manavgat'ta park halindeki minibüs cayır cayır yandı

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Antalya 3. sayfa haberleri: Manavgat'ta park halindeki minibüs cayır cayır yandı

Antalya haberi: Antalya'nın Manavgat ilçesinde park halindeki bir minibüs, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde park halindeki bir minibüs, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, öğle saatlerinde Kızılağaç Mahallesi Turizm Bölgesi Kubbeli Çarşının arka kısmında bir süredir park halinde bulunan 42 U 2319 plakalı minibüste çıktı. Araçtan alevlerin yükselmeye başladığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye Birimine bağlı ekipler sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Alevlere teslim olan minibüs kullanılamaz hale geldi. Bölgede tezgahtar olarak çalışan Hami Ş.'nin aracı geceleri konaklamak amacıyla kullandığı, karıştığı bir kavgadan dolayı jandarma merkezinde olduğu öğrenildi.

Vatandaşlar, aracın uzun süredir park halinde olduğunu, sahibinin geceleri gelip gittiğini zaman zaman da yemek yaptığı için araç içerisinde piknik tüpü bulunduğunu dile getirdi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Manavgat Antalya 3. Sayfa Haberler

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