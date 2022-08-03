Antalya 3. sayfa haberleri... Manavgat'ta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı Antalya yerel 3. sayfa haberine göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde kavşakta 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Antalya'nın Manavgat ilçesinde kavşakta 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kaza; Titreyengöl Caddesi'nden gelen Süleyman Altıntaş'ın kullandığı IYJQ667 plakalı otomobil ile Acısu Caddesi üzerinden gelip otogar kavşağı istikametine seyir halinde olan sürücü Mehmet Erginyavuz'un kullandığı 06 HG 452 plakalı otomobilin kavşakta çarpışması sonucunda meydana geldi. Kazada, otomobil sürücüleri Süleyman Altıntaş ve Mehmet Erginyavuz ile IYJQ667 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Zeynep Demirci yaralandı. Yaralılar, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dumanlar çıkan ve kazanın etkisiyle yanma tehlikesi bulunan araca müdahale etti. - ANTALYA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Manavgat Antalya 3. Sayfa Haberler

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