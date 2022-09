Antalya haberleri: Konyaaltı Belediyesi'nde Sevindiren Protokol

Konyaaltı Belediyesi ile Güvenlik-İş Sendikası, ikinci dönem iş sözleşmesi protokolü imzalayarak, güvenlik personelinin maaşında ve sosyal haklarında yeniden iyileştirmeler yaptı.

Protokole göre, belediyede çalışan güvenlik personelinin ek yardımlar hariç en düşük yevmiyesi 250 TL olacak. Sözleşme kapsamında güvenlik personelinin sosyal ve diğer haklarında yeni iyileştirmeler yapıldı.

Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcı Ahmet Durucuk, Bölge Temsilcisi Recep Mutaf ve sendika üyelerinin katılımı ile gerçekleşen protokol, personel tarafından memnuniyet ile karşılandı.

Sözleşme maddelerinde ibreyi her zaman emekçilere çevirdiklerini belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "Personelimizin, her daim iyi şartlarda çalışmasını istiyoruz. Bugün de yeni bir protokol imzalayarak çalışanlarımızın haklarında yeniden iyileştirmeler yaptık. Elimizden geldiğince ibreyi her zaman olduğu gibi emekçilerden yana çevirdik" dedi.

İnsanların geçim sıkıntısı yaşadığı zor bir dönemden geçtiklerini belirten Esen, her şeyin fiyatının günden güne artmasının normal bir durum olmadığını söyledi. Fiyatların haftalık değişmesi karşısında vatandaşların ne yapacağını şaşırdığını dile getiren Esen, bu dengeyi sağlamak adına personel maaşında sürekli iyileştirmeler yaptıklarını kaydetti.