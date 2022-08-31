Antalya 3. sayfa haberleri... FETÖ firarisi Alanya'da yakalandı 3. Sayfa Haberleri Edinilen Antalya gelişmesine göre FETÖ silahlı terör örgütüne üye suçundan 8 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan bir kişi jandarma operasyonu ile Alanya'da yakalandı. FETÖ silahlı terör örgütüne üye suçundan 8 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan bir kişi jandarma operasyonu ile Alanya'da yakalandı. Alanya ilçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.D.'yi bir süre takibe aldı. Güllerpınarı Mahallesinde bir evde saklandığı belirlenen M.D.'ye jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda yakalanan M.D., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Alanya 3. Sayfa Haberler

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