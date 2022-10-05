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Antalya haberleri... Antalya'da iki motosiklet böyle çarpıştı

3. Sayfa Haberleri

Antalya haberleri... Antalya'da iki motosiklet böyle çarpıştı

Antalya 3. sayfa haberi | Antalya'da iki motosiklet böyle çarpıştıANTALYA Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücüler yaralandı.

Antalya'da iki motosiklet böyle çarpıştı

ANTALYA Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücüler yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Osman Manay'ın kullandığı 07 CZN 79 plakalı motosiklet, kavşağa geldiği sırada Özgür Soner Can Özüpak'ın kullandığı plakası takılı olmayan 15 EA 034 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan sürücüler yaralandı. Yaralılardan Özüpak, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, diğer sürücüsü Osman Manay ise motosikletine binerek yakında bulunan bir eczaneye gidip tedavisini yaptırdı, ardından olay yerine döndü. Kaza anıysa güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Manavgat Antalya 3. Sayfa Haberler

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