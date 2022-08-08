Antalya 3. sayfa haberleri: Antalya'da 11 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari yakalandı - Haberler

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Antalya 3. sayfa haberleri: Antalya'da 11 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari yakalandı

Antalya 3. sayfa haberleri: Antalya'da 11 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari yakalandı

Antalya haberine göre Antalya'nın Alanya ilçesinde 11 yıl kesinleşmiş cezası nedeniyle aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

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Antalya'nın Alanya ilçesinde 11 yıl kesinleşmiş cezası nedeniyle aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Konaklı Mahallesi'nde Konaklı Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları sonucunda 11 yıldır kesinleşmiş cezası nedeniyle aranılan F.K. isimli şahıs Jandarma Asayiş Timince yakalandı. Şahıs hakkında işlem yapıldı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Antalya Konaklı Alanya 3. Sayfa Haberler

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