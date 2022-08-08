Antalya 3. sayfa haberleri: Antalya'da 11 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari yakalandı Antalya haberine göre Antalya'nın Alanya ilçesinde 11 yıl kesinleşmiş cezası nedeniyle aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı. Antalya'nın Alanya ilçesinde 11 yıl kesinleşmiş cezası nedeniyle aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Konaklı Mahallesi'nde Konaklı Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları sonucunda 11 yıldır kesinleşmiş cezası nedeniyle aranılan F.K. isimli şahıs Jandarma Asayiş Timince yakalandı. Şahıs hakkında işlem yapıldı. - ANTALYA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Antalya Konaklı Alanya 3. Sayfa Haberler

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