Antalya 3. sayfa haberleri: Antalya'da 11 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari yakalandı
Antalya haberine göre Antalya'nın Alanya ilçesinde 11 yıl kesinleşmiş cezası nedeniyle aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.
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Antalya'nın Alanya ilçesinde 11 yıl kesinleşmiş cezası nedeniyle aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Konaklı Mahallesi'nde Konaklı Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları sonucunda 11 yıldır kesinleşmiş cezası nedeniyle aranılan F.K. isimli şahıs Jandarma Asayiş Timince yakalandı. Şahıs hakkında işlem yapıldı. - ANTALYA
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa