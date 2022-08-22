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Antalya 3. sayfa haberi | Manavgat'ta uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama

3. Sayfa Haberleri

Antalya 3. sayfa haberi | Manavgat'ta uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama

Antalya haberlerine göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde sigara paketi içinde uyuşturucu madde ticareti yapmaktan gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sigara paketi içinde uyuşturucu madde ticareti yapmaktan gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri D-400 karayolu üzerinde şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araç içerisinde bulunan şahısların araçtan sigara paketi attıkları görüldü. Atılan sigara paketi kontrol edildiğinde içerisinde 5 ayrı paket halinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Paket içinden 3 ayrı paket halinde şeffaf poşetlere toplam daralı 21.90 gram Eroin, daralı 0.30 gram metamfetamin ve daralı 7.84 gram esrar tohumu ele geçirildi. "Uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan işlem yapılan, K.B. ve E.U. sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Manavgat Antalya 3. Sayfa Haberler

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