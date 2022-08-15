Antalya 3. sayfa haberi | Manavgat'ta otomobiller çarpıştı, tur minibüsü 50 metre sürüklenerek devrildi Antalya 3. sayfa haberi | Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobil ve bir minibüsün karıştığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobil ve bir minibüsün karıştığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada minibüs sürücüsü hafif yaralandı. Kaza, Evrenseki Mahallesi'nde meydana geldi. Onur S.'nin kullandığı 35 DD 5890 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş yaptığı sırada Mehmet E. idaresindeki 34 BIY 936 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobile, Ali A.'nın kullandığı 07 ADL 301 plakalı tur minibüsü çarptı. Sürüklenen minibüs yan yattı. Kazada, içerisinde yolcu bulunmayan tur minibüsünün sürücüsü Ali A. yaralandı. Vatandaşlar tarafından minibüsten çıkarılan Ali A., sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. İş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıyan ve görenleri dehşete düşüren kazada, şans eseri tur minibüsü sürücüsü dışında yaralanan olmadı. - ANTALYA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Manavgat Antalya 3. Sayfa Haberler

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