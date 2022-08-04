Antalya 3. sayfa haberi... Manavgat'ta inşaat şantiyesinden 1 milyon liralık hırsızlık iddiası - Haberler

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Antalya 3. sayfa haberi... Manavgat'ta inşaat şantiyesinden 1 milyon liralık hırsızlık iddiası

Antalya 3. sayfa haberi... Manavgat'ta inşaat şantiyesinden 1 milyon liralık hırsızlık iddiası

Antalya haberine göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir inşaat şantiyesinden 1 milyon liralık malzeme çaldığı iddia edilen 2 kişi jandarma tarafından yakalandı.

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir inşaat şantiyesinden 1 milyon liralık malzeme çaldığı iddia edilen 2 kişi jandarma tarafından yakalandı.

Dikmen Mahallesi'nde yapımı devam eden inşaatın alt yüklenici firma ortaklarından K.B., İ.Y. ve M.S., alanda bulunan yaklaşık 1 milyon lira tutarındaki çeşitli inşaat malzemelerinin şantiyede duvar ustası olarak çalışan S.K. tarafından çalınarak, inşaat yapı malzeme alım satım işi yapan C.D'ye satıldığı ihbarında bulundu. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüpheli S.K. ve C.D. inşaat şantiyesinde yakalandı. Olay yerinde yapılan araştırmada toprak zemin üzerinde C.D.'ye ait olduğu tespit edilen 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Manavgat Antalya 3. Sayfa Haberler

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