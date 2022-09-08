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Antalya 3. sayfa haberi... Antalya'da sahte alkol üreticilerine jandarmadan darbe

3. Sayfa Haberleri

Antalya 3. sayfa haberi... Antalya'da sahte alkol üreticilerine jandarmadan darbe

Antalya haberlerine göre Antalya'nın Kemer ilçesinde iki ikamete baskın düzenleyen jandarma, alkol ve alkol yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirdi.

Antalya'nın Kemer ilçesinde iki ikamete baskın düzenleyen jandarma, alkol ve alkol yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirdi. Olayla ilgili 3 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, jandarma V.B. ve İ.T. isimli şahısların Göynük Mahallesi'ndeki ikametlerinde kaçak alkol üretimi yaptıkları bilgisi üzerine harekete geçti. V.B.'nin ikametinde yapılan aramada 50 litrelik bidonda alkol, 2 adet alkol yapımında kullanılan alkol kiti, 1 litrelik cam şişede alkol yapımında kullanıldığı değerlendirilen aroma, 3 litrelik cam şişede alkol, 1 adet alkol yapımında kullanılan termometre, 1 adet alkol yapımında kullanılan ocak ve kazan, 120 litrelik boş plastik bidon ve 3 adet boş alkol şişesi ele geçirildi. Diğer şüpheli İ.T.'nin ikametinde yapılan aramada ise 5 litrelik bidonda etil alkol, 1 litrelik üzüm sirkesi şişesine konulmuş alkol, 1 litrelik cam şişede alkol ve 3 litrelik boş alkol şişesi bulundu. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldığı bildirildi.

Yine Kemer ilçesi Beldibi Mahallesi'nde H.Ç.'nin evinde kaçak alkol üretimi yaptığı bilgisi üzerine evde yapılan aramada 10 litre sahte içki, 10 litre etil alkol, 5 adet cam şişe içerisinde anason kiti ve alkol yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi. H.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Münir Karaloğlu Antalya Kemer 3. Sayfa Haberler

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