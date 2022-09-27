Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya 3. sayfa haberi: Antalya'da faili meçhul 8 hırsızlık olayı aydınlatıldı

3. Sayfa Haberleri

Antalya 3. sayfa haberi: Antalya'da faili meçhul 8 hırsızlık olayı aydınlatıldı

Antalya haberler: Serik ilçesinde üst üste geçekleşen hırsızlık olaylarıyla ilgili yürütülen çalışmalarda, 2 kişi gözaltına alındıSerik Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda Serik İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde meydana gelen, su dinamosu, 1 adet klima ve klima motoru, 55 metre tel...

Serik ilçesinde üst üste geçekleşen hırsızlık olaylarıyla ilgili yürütülen çalışmalarda, 2 kişi gözaltına alındı

Serik Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda Serik İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde meydana gelen, su dinamosu, 1 adet klima ve klima motoru, 55 metre tel örgü, 5 adet arı kovanı, 140 adet demir direk, 40 metre tel örgü ve 50 metre sulama borusu, pancar motorları ve sulama motoru çalınması olaylarıyla ilgili olarak, Serik JASAT Timleri, Merkez-Gebiz Jandarma Karakol Komutanlığı ve Olay Yeri İnceleme timlerince yapılan araştırma ve inceleme sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştirdiği değerlendirilen şüpheli C.Ç. ve H.D. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı Hisarcık Jandarma su 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title