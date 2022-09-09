Antalya 3. sayfa haberi: Antalya'da devrilerek sürüklenen motosikletin sürücüsü yaralandı
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Antalya haberlerine göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Kaza, dün akşam Çolaklı Turizm Bölgesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Erhan Demir Bulvarı'ndan Turizm yolu istikametine seyir eden Hasan Çin'in kullandığı plakasız motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek sürüklendi. Motosikletiyle birlikte sürüklenen Çin, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa